Магазины Zara могут открыться в Москве через 10 дней

Магазины Zara испанского концерна Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius) могут открыться в Москве через 10 дней. Об этом сообщил источник.

В начале марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

Позднее сообщалось, что Inditex намерен в течение лета возобновить работу своих магазинов. Отмечалось, что возобновление деятельности в летнее время даст возможность продать продукцию старого сезона и войти в осень с новой коллекцией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.