Бывшая сеть McDonald’s представила новый логотип

Бывшая сеть McDonald’s, которая остается без названия за три дня до открытия, 9 июня представила свой логотип. На нем изображены два ломтика картошки фри и бургер на зеленом фоне. Смысл нарисованного пришлось объяснять.

В Сети логотип сравнивают то с флагом Бангладеш, то вспоминают азбуку Морзе. Тем временем рестораны в Москве стремительно меняют дизайн.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.