Сеть McDonald’s выбрала новый логотип

На новом логотипе McDonald’s будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Более 500 миллионов человек в мире получили вакцину от ковида "Спутник V", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ростуризм расширил географию чартерной программы полетов до 12 регионов, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

