Бренд Victoria's Secret устроил подпольную распродажу. Об этом написали в телеграм-канале.

Как рассказала одна из покупательниц, людей пригласили тайно, провели через черный вход в торговый зал, чтобы распродать остатки белья. Судя по кадрам, посетителей в магазине было много.

При этом весной бренд приостановил продажи онлайн и в розничных точках в РФ. Чуть позже американская компания сообщила об окончательном уходе из России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.