В России вырос спрос на автомобили из-за рубежа. За последние два месяца количество предложений, по данным "Авито", увеличилось на 75%.

В отечественных автосалонах осталось мало иномарок, а цены просто космические. В попытке сэкономить те, кто не успел купить нужную модель, заказывают автомобили из-за границы.

О том, какие машины можно пригнать сейчас и сколько это стоит, – в эфире телеканала Москва 24.