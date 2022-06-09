Сеть McDonald’s выбрала новый логотип

Бывший McDonald’s определился с новым логотипом. Это два ломтика картошки-фри и бургер на зеленом фоне. Информацию подтвердили в компании.

При этом название сети ресторанов официально не озвучили. И это за три дня до открытия первых 15 точек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.