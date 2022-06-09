Huawei закрывает торговые точки в России – СМИ

Партнеры Huawei закрывают магазины в России. Сообщается, что китайский IT-гигант прекратил поставки, поэтому им нечем торговать.

Тем временем часть закрывшихся магазинов Zara и Massimo Dutti, наоборот, могут возобновить работу уже в этом месяце. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.