Москвичей пригласили на открытие обновленной сети McDonald’s

Москвичей приглашают познакомиться с обновленной сетью McDonald’s. Рекламу заметили в центре столицы. Название бренда не называется, но можно понять, что речь идет о всем известном фастфуде.

Перезапуск McDonald’s должен состояться уже в это воскресенье, 12 июня. Планируют открыть первые 15 точек сети. Все подробности держат в секрете – неизвестно даже название.

Как заявили СМИ, на вокзалах и аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга рестораны продолжат работу по франшизе вплоть до следующего года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.