Российские банки обяжут подробно рассказывать клиентам об условиях вкладов. Рекомендации для кредитных организаций на данный момент готовят специалисты Центробанка и Федеральной антимонопольной службы.

По их мнению, перед заключением договора до вкладчика не всегда полностью и честно доводится информация о доходности. Банки могут недобросовестно отображать данные не только в рекламе, но и в своих буклетах и непосредственно во время диалога с клиентом.

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