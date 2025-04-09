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09 апреля, 07:15

Экономика

Российские банки обяжут подробно рассказывать клиентам об условиях вкладов

Российские банки обяжут подробно рассказывать клиентам об условиях вкладов

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Российские банки обяжут подробно рассказывать клиентам об условиях вкладов. Рекомендации для кредитных организаций на данный момент готовят специалисты Центробанка и Федеральной антимонопольной службы.

По их мнению, перед заключением договора до вкладчика не всегда полностью и честно доводится информация о доходности. Банки могут недобросовестно отображать данные не только в рекламе, но и в своих буклетах и непосредственно во время диалога с клиентом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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