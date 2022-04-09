ЕС прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России

Блокировка YouTube-канала Госдумы связана с санкциями, сообщили в Google.

Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России, передает Федеральная таможенная служба РФ.

Страны БРИКС ускорят работу по интеграции платежных систем и карт на фоне санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.