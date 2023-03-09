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Политика

Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию

Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию

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Таможня Турции начала блокировать поставку в Россию санкционных товаров, которые шли по схемам параллельного импорта. Об этом сообщили российские логистические компании.

Действия таможни российские компании связывают с недавним визитом в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена. Предупреждения о том, что система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения, они стали получать накануне вечером 8 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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