Новости часа: Минфин заявил о заинтересованности бизнеса РФ в активах ушедших компаний

Российский бизнес заинтересован в активах ушедших иностранных компаний и готов за них платить, заявили в Минфине РФ.

Свыше двух миллиардов рублей получат более 30 предприятий ДНР в рамках господдержки, сообщили власти республики.

В Тульской области усилят ответственность хозяев жилья за нарушения при применении газа, заявили в правительстве региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

