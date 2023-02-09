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09 февраля, 23:45

Экономика

Новости часа: Минфин заявил о заинтересованности бизнеса РФ в активах ушедших компаний

Новости часа: Минфин заявил о заинтересованности бизнеса РФ в активах ушедших компаний

Новости часа: спасатели РФ достали трех человек из-под завалов в турецком Хатае

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Российский бизнес заинтересован в активах ушедших иностранных компаний и готов за них платить, заявили в Минфине РФ.

Свыше двух миллиардов рублей получат более 30 предприятий ДНР в рамках господдержки, сообщили власти республики.

В Тульской области усилят ответственность хозяев жилья за нарушения при применении газа, заявили в правительстве региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикаобществорегионывидеоМаксим Селиков
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