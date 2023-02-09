09 февраля, 23:45Экономика
Новости часа: Минфин заявил о заинтересованности бизнеса РФ в активах ушедших компаний
Российский бизнес заинтересован в активах ушедших иностранных компаний и готов за них платить, заявили в Минфине РФ.
Свыше двух миллиардов рублей получат более 30 предприятий ДНР в рамках господдержки, сообщили власти республики.
В Тульской области усилят ответственность хозяев жилья за нарушения при применении газа, заявили в правительстве региона.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.