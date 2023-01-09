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12:30

Экономика

Цены на газ в Европе вернулись к показателям 2021 года

Цены на газ в Европе вернулись к показателям 2021 года

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Цена на газ в Европе впервые с 18 февраля опустилась ниже 750 долларов

Цены на газ в Европе вернулись к показателям годичной давности – 780 долларов за тысячу кубометров. По данным СМИ, этому способствовала погода. Благодаря аномально теплым ноябрю и началу января страны Евросоюза смогли сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах.

Еще одна причина падения цен на газ – высокая выработка ветрогенерации. Доля российского трубопроводного газа в европейском потреблении составляет около 4%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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