Корейские и южноафриканские мандарины появятся в российских магазинах

К концу 2022 года на прилавках в российских магазинах появятся мандарины Южной Кореи и ЮАР. У традиционных поставщиков – Египта, Турции и Марокко – в этом сезоне неурожай. Закупки фруктов из этих стран уже снизили на 13%

Как заявили в Минсельхозе, сокращения импорта мандаринов не предвидится. Поставки этого вида цитрусовых из ЮАР уже выросли на 35%, а из Южной Кореи — на 5%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.