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Экономика

Цитрусовые фрукты из ЮАР и Южной Кореи появятся в российских магазинах

Цитрусовые фрукты из ЮАР и Южной Кореи появятся в российских магазинах

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К концу 2022 года на прилавках российских магазинах появятся мандарины Южной Кореи и ЮАР. У традиционных поставщиков – Египта, Турции и Марокко – в этом сезоне неурожай. Закупки фруктов из этих стран уже снизили на 13%.

Тем временем в Минсельхозе сообщили, что импорт цитрусовых фруктов на российском рынке не сократят. Было принято решение увеличить поставки из других государств. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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