Цитрусовые фрукты из ЮАР и Южной Кореи появятся в российских магазинах

К концу 2022 года на прилавках российских магазинах появятся мандарины Южной Кореи и ЮАР. У традиционных поставщиков – Египта, Турции и Марокко – в этом сезоне неурожай. Закупки фруктов из этих стран уже снизили на 13%.

Тем временем в Минсельхозе сообщили, что импорт цитрусовых фруктов на российском рынке не сократят. Было принято решение увеличить поставки из других государств. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.