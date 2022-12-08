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Экономика

В российских магазинах появятся мандарины из ЮАР и Южной Кореи

В российских магазинах появятся мандарины из ЮАР и Южной Кореи

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В этом году на прилавках российских магазинах появятся Южной Кореи и ЮАР. У традиционных поставщиков – Египта, Турции и Марокко – в этом сезон неурожай. Закупки фруктов из этих стран уже снизили на 13%.

Тем временем в Минсельхозе сообщили, что сокращения импорта мандаринов на российском рынке не ожидается. Снижение объемов их импорта из ряда стран компенсируется увеличением поставок из других государств.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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