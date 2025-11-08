Новости регионов: мораторий на ипотечные платежи могут ввести на период декретного отпуска

На платежи по ипотеке в период декретного отпуска могут ввести мораторий. С такой инициативой выступили в Госдуме. Предложение уже направлено председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Эта мера позволит семье с новорожденным ребенком приостановить на определенный срок выплату основного долга и процентов по ипотеке до достижения ребенком полутора лет. Авторы инициативы считают, что это поможет снизить уровень стресса и остроту финансовой проблемы для молодых семей, а также повысит социальное самочувствие родителей.

Депутаты призывают повысить зарплаты медикам первичного звена. Авторы инициативы считают, что это поможет остановить отток кадров из системы здравоохранения. В Госдуме отмечают, что сейчас многие медики вынуждены работать на 1,5 ставки, что приводит к профессиональному выгоранию. Оплату этого труда предлагают увеличить в среднем в 1,5 раза.



Самые длинные новогодние каникулы за 12 лет ждут россиян в этом году. Как рассказали в Госдуме, отдых будет продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно. Последняя рабочая неделя декабря будет очень короткой – трудиться предстоит только 29 и 30-го числа. Следующие удлиненные выходные ждут на День защитника Отечества и 8 Марта, там будет по 3 нерабочих дня. Еще суммарно 6 выходных выпадает на майские праздники – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

