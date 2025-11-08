Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 18:15

Экономика

Новости регионов: мораторий на ипотечные платежи могут ввести на период декретного отпуска

Новости регионов: мораторий на ипотечные платежи могут ввести на период декретного отпуска

Российские туристы в Китае смогут расплачиваться с помощью QR-кода

"Деньги 24": рестораны начали массово закрываться на Патриарших прудах

"Деньги 24": россияне взяли кредиты в банках за месяц более чем на 1 трлн рублей

"Деньги 24": эксперт рассказал, что будет происходить с рынком криптовалюты

"Деньги 24": число квартир по доступным ценам сократилось в Москве

"Деньги 24": в Госдуме предложили ограничить наценку на товары в магазинах

"Деньги 24": российские банки стали реже выдавать ипотечные кредиты

Новости мира: Илон Маск получит премию почти в 1 триллион долларов

Российские туристы в Китае смогут расплачиваться с помощью QR-кода

На платежи по ипотеке в период декретного отпуска могут ввести мораторий. С такой инициативой выступили в Госдуме. Предложение уже направлено председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Эта мера позволит семье с новорожденным ребенком приостановить на определенный срок выплату основного долга и процентов по ипотеке до достижения ребенком полутора лет. Авторы инициативы считают, что это поможет снизить уровень стресса и остроту финансовой проблемы для молодых семей, а также повысит социальное самочувствие родителей.

Депутаты призывают повысить зарплаты медикам первичного звена. Авторы инициативы считают, что это поможет остановить отток кадров из системы здравоохранения. В Госдуме отмечают, что сейчас многие медики вынуждены работать на 1,5 ставки, что приводит к профессиональному выгоранию. Оплату этого труда предлагают увеличить в среднем в 1,5 раза.

Самые длинные новогодние каникулы за 12 лет ждут россиян в этом году. Как рассказали в Госдуме, отдых будет продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно. Последняя рабочая неделя декабря будет очень короткой – трудиться предстоит только 29 и 30-го числа. Следующие удлиненные выходные ждут на День защитника Отечества и 8 Марта, там будет по 3 нерабочих дня. Еще суммарно 6 выходных выпадает на майские праздники – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществовидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика