Крупнейший производитель индейки опроверг сообщения об исчезновении продукции из магазинов

Крупнейший производитель мяса индейки опроверг данные об исчезновении своей продукции из магазинов. По словам представителей компании, предприятие ежедневно отгружает более 1 миллиона упаковок продукции.

СМИ ранее сообщили, что компания сократила объемы поставок на фоне проблем на предприятии в Ростовской области. Утверждалось, что в свяи с этим ожидается предновогодний дефицит мяса индейки.

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