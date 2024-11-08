08 ноября, 23:15Экономика
Крупнейший производитель индейки опроверг сообщения об исчезновении продукции из магазинов
Крупнейший производитель мяса индейки опроверг данные об исчезновении своей продукции из магазинов. По словам представителей компании, предприятие ежедневно отгружает более 1 миллиона упаковок продукции.
СМИ ранее сообщили, что компания сократила объемы поставок на фоне проблем на предприятии в Ростовской области. Утверждалось, что в свяи с этим ожидается предновогодний дефицит мяса индейки.
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