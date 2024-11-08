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08 ноября, 23:15

Экономика

Крупнейший производитель индейки опроверг сообщения об исчезновении продукции из магазинов

Крупнейший производитель индейки опроверг сообщения об исчезновении продукции из магазинов

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Эксперты оценили ситуацию на рынке после сообщений о сокращении поставок индейки

Крупнейший производитель мяса индейки опроверг данные об исчезновении своей продукции из магазинов. По словам представителей компании, предприятие ежедневно отгружает более 1 миллиона упаковок продукции.

СМИ ранее сообщили, что компания сократила объемы поставок на фоне проблем на предприятии в Ростовской области. Утверждалось, что в свяи с этим ожидается предновогодний дефицит мяса индейки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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