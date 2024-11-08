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08 ноября, 06:45

Новости

Крупнейший производитель мяса индейки сократил объемы поставок в российские магазины

Крупнейший производитель мяса индейки сократил объемы поставок в российские магазины

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Компания "Дамате", являющаяся крупнейшим производителем мяса индейки в России, предупредила торговые сети о сокращении объемов производства и поставок птицы на период с середины октября до 10 января 2025 года. Причина дефицита связана с повреждением системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области.

Эксперты отмечают, что в масштабах страны снижение поставок на 3 тысячи тонн ежемесячно не является значительным. Минсельхоз прогнозирует рост производства индейки до 435 тысяч тонн к концу года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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