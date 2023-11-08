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08 ноября, 07:15

Экономика

МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика

МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика

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МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика

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МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика со смартфонов. Речь идет только о предоплаченных пакетах услуг, сообщает сам оператор.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба обязала МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele2 перестать брать с абонентов деньги за раздачу интернет-сигнала с мобильных телефонов. Тогда сообщалось, что ведомство получило множество обращений от недовольных клиентов.

Все операторы пошли на эти условия и обозначили четкие сроки отмены. Против были только представители МТС, однако и они сообщили о том, что исполнят решение ФАС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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