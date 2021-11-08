Россиянам рассказали, сколько стоит обычный завтрак

Обычный завтрак становится не всем доступен. Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет его подорожании. О том, почему выросли цены на крупы, яйца, сосиски, и где дешевле поесть – дома или в кафе, – в эфире телеканала Москва 24.