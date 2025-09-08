Форма поиска по сайту

08 сентября, 12:30

Экономика

Эксперт прокомментировал заявление актера Нагиева о пенсии в 20 тысяч рублей

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что в старости его ждет очень скромная пенсия. По его подсчетам, она не превысит 20 тысяч рублей. Актер также рассказал, что общая сумма его накоплений составляет 70 тысяч долларов.

Экономический обозреватель Евгений Беляков обратил внимание, что общий стаж работы Нагиева составляет около 38 лет. Для пенсии в 20 тысяч рублей, которую озвучил актер, достаточно отработать 10 лет с ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикафинансышоу-бизнесвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликЕвгений Беляков

