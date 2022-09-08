VI Московский финансовый форум завершился в центральном выставочном зале "Манеж"

В центральном выставочном зале "Манеж" завершился VI Московский финансовый форум. Участники обсудили влияние глобальных геополитических изменений на российскую и мировую экономику, а также вызовы, с которыми пришлось столкнуться в 2022 году.

Говорили в частности и о том, как экономика Москвы адаптировалась к новым условиям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.