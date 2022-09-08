ЦБ продлил запрет для банков взимать комиссию с физических лиц до 9 марта 2023

ЦБ РФ продлил запрет для банков взимать комиссию с физических лиц до 9 марта 2023 при выдаче им валюты с вкладов. То же самое касается и счетов.

Кроме того, до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары и евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.