iPhone 14 завезут в РФ по параллельному импорту – Мантуров

iPhone 14 можно будет купить в России – гаджеты завезут по параллельному импорту. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

И на некоторых маркетплейсах уже даже можно сделать предзаказ. Сколько стоят новые модели, как долго придется ждать свой iPhone и не получится ли так, что доставят подделку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.