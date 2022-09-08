Zara продолжила оформлять новые товары в РФ вопреки закрытию

Zara возобновила поставки одежды в Россию, при этом магазины не работают. Летом часть коллекции появилась на одном из маркетплейсов, но пользователи жаловались на слишком маленький выбор.

Что будет с продажами дальше – откроют магазины или будут продолжать зарабатывать по-тихому? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.