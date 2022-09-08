Новости последнего часа: пик спада потребительского спроса в РФ пройден

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пик спада потребительского спроса в РФ пройден, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Москве выросло число малых и средних предприятий. Об этом сказал заммэра Владимир Ефимов.

В состоянии медведя из Красноярска, которого лечат в Москве, наблюдается положительная динамика. Зоологи следят за животным.