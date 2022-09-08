Московскому производителю проволоки присвоили статус промышленного комплекса. Новый статус завода "Элкат" позволит предприятию сэкономить на налогах и направить дополнительные инвестиции на развитие производства.

"Элкат" делает не только проволоку, но и другую продукцию из меди, например провода. Для завода в новом статусе снизят ставку налога на прибыль – до 13,5% вместо стандартных 17%, а налог на недвижимое имущество составит 50%.

В Москве статус промышленного комплекса имеют 65 предприятий. На них создано почти 80 тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.