Сеть "Л'Этуаль" полностью купила магазины "Подружка"

Сеть парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" выкупила остаток акций косметических магазинов, увеличив свою долю с 90 до 100%. Решение было принято спустя два года после первой сделки.

Теперь руководство, уже сменившееся, обещает увеличить ассортимент обеих компаний, расширить способы и географию доставки и добавить новые товары.

Сейчас сеть "Л'Этуаль" включает 1 000 магазинов по всей России, "Подружка" – 287 магазинов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.