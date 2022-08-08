Спрос на подержанные автомобили из Японии вырос в России

В России вырос спрос на подержанные автомобили из Японии. В порту Владивостока люди ждут часами, чтобы забрать такой груз. Курс рубля вырос по отношению к иене, теперь покупать стало выгоднее.

Эксперты рассказали, что Москва – один из самых удобных городов для праворульных автомобилей. Стало ли их больше? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.