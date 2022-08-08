Несколько турецких банков введут российскую платежную систему "Мир"

Пять банков Турции вводят российскую платежную систему "Мир". Руководители двух центральных банков встретились в ходе переговоров президентов Турции и России. Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, такие изменения улучшат условия пребывания для российских туристов в стране.

Как сообщили российские туристы, при путешествии в Турции не возникало никаких проблем с оплатой и снятием наличных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.