Средний чек на сборы детей в школу составил почти 14 тыс рублей в 2022 году

Траты россиян на сборы детей в школу выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Средний чек, по данным аналитиков, составил чуть меньше 14 тысяч рублей. Этот бюджет ушел на рюкзак, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, а также тетради, школьную форму и обувь.

Рюкзак стал дороже на 14% – это почти две тысячи рублей. Канцелярские принадлежности прибавили в цене 9% – в среднем за комплект пришлось выложить 860 рублей. А вот школьная форма подорожала на четверть, за нее родители отдали чуть больше трех тысяч рублей.

При этом чаще всего на экипировку школяров тратятся электронным способом. Более 60% товаров уже приобрели онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.