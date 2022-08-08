Эксперты заявили, что реальный курс валюты нужно смотреть в банках

Реальный курс валюты нужно смотреть в банках, говорят эксперты. Он выше биржевого примерно на 17%. Причем стоимость доллара и евро в разных регионах отличается. Если ЦБ устанавливает курс доллара в районе 60 рублей, то в обменниках американская валюта продается в диапазоне от 65 до 75 рублей.

Почему так происходит? И какой курс на данный момент можно считать оптимальным? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.