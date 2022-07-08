Новая ярмарка кубанских продуктов открылась в Москве

Новая ярмарка кубанских продуктов открыта в Москве. Там можно купить мясо, молочную продукцию, овощи и фрукты, а также сладости и чай.

В Марьине специально для кубанских производителей построили торговый павильон. Он находится на улице Перерва. Для москвичей привозят свежие мясные деликатесы, сыры, качественное подсолнечное масло и другие продукты с юга России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.