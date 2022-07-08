В Минсельхозе опровергли дефицит картофеля

Дефицита картошки в России нет. Об этом заявили в Минсельхозе. Так в ведомстве отреагировали на информацию о том, что из меню ресторанов "Вкусно – и точка" может пропасть картофель фри и картофель по-деревенски.

Как объяснили владельцы сети, это связано с небогатым урожаем картофеля нужного сорта. Впрочем, это коснется не всех кафе. Клиентам пообещали, что в тех ресторанах, которые уже открыли, эти блюда постараются сохранить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.