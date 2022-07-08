Российский рынок полностью обеспечен картофелем – Минсельхоз

Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Об этом заявили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что продукция нового урожая скоро будет поступать. Это исключит возможность дефицита картофеля на внутреннем рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.