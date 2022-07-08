Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA. Ведомство намерено использовать доступные правовые инструменты для защиты прав россиян.

Общественная потребительская инициатива предъявила иск к группе компаний IKEA 8 июля. Причина иска – нарушение прав потребителей в связи с уходом компании с российского рынка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.