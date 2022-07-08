Канадская сеть Four Seasons приостановила управление отелями в РФ напрямую

Оператор сети гостиниц класса люкс Four Seasons приостановил прямое управление отелями в России. Об этом сообщил представитель канадской компании в Москве и Санкт-Петербурге.

Данные гостиниц в Москве и Петербурге удалили с глобального портала Four Seasons. Для них создали отдельные сайты с символикой Four Seasons и прежними названиями.

Первый отель в России открылся в Санкт-Петербурге в 2013 году. Он расположился в отреставрированном особняке князя Лобанова-Ростовского на Исаакиевской площади. А через год появился отель этой сети в перестроенном здании гостиницы "Москва" на Охотном Ряду у Кремля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.