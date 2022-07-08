Сеть Four Seasons приостановила управление отелями в России напрямую

Канадская сеть гостиниц класса "люкс" перестала напрямую управлять своими пятизвездочными отелями в России. У Four Seasons в России два таких отеля – в Москве у Красной площади и в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади.

Какое название получит легендарный отель и какие там будут цены? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.