Эксперты рассказали, кто заменит KFC, Starbucks и IKEA

Крупные западные компании – KFC, Starbucks и IKEA – приняли решение уйти из России. Специалисты рассказали, кто из отечественных производителей заменит их.

Будут ли западные сети по примеру McDonald’s заменять российскими аналогами? Кто точно уходит, а кто может остаться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.