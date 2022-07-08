Шри-Ланка вошла в самый сильный за свою историю экономический кризис – эксперты

По мнению экспертов, Шри-Ланка вошла в самый сильный за свою историю экономический кризис. При этом сообщается, что ситуация будет еще хуже.

Готовится к небывалым испытаниям и Европа, где люди уже экономят на всем – от бензина, газа и электричества до продуктов.

Что стало причиной таких перемен? И не закончится ли все социальным взрывом? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.