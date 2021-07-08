В России могут повысить отчисления в Пенсионный фонд с высоких зарплат

В России отчисления в Пенсионный фонд с высоких зарплат могут повысить. Сейчас по полному тарифу в 22 процента платить приходится за сотрудников с окладом в 122 тысячи рублей в месяц. По официальной статистике, столько зарабатывают около 7 процентов населения страны.

Какие именно изменения планируется внести в соответствующие законы, пока не уточняется, но внести поправки могут уже в следующем году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.