Власти Москвы и банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по программе КРТ

Соглашение о сотрудничестве по программе комплексного развития территорий между Москвой и банком ВТБ подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Теперь стороны будут формировать принципы комплексного сопровождения проектов и развивать инструменты финансирования, а также осуществлять разработку новых банковских продуктов по программе. Как уточнил заммэра Москвы Владимир Ефимов, в столице инвесторы реализуют уже 34 проекта КРТ общей площадью более 621 гектар.

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