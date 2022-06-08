В столичных супермаркетах появились белые упаковки молока и сока

В московских супермаркетах появились полностью белые упаковки молока, сока и детского питания. Краски и картон в основном закупали в США и Южной Корее, а теперь с поставками возникли проблемы.

О том, повлиял ли упрощенный дизайн на стоимость товаров, – в эфире телеканала Москва 24.