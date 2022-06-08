Стоимость доллара опустилась ниже 60 рублей на Мосбирже

Рубль 8 июня растет на бирже. Доллар стоил менее 60 рублей, евро опускался ниже 64 рублей.

Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде на людей в Берлине.

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей после приостановки в конце апреля.