Шведская компания IKEA заявила о продаже банковского бизнеса в России

После открытия отдела возврата для клиентов IKEA, многие покупатели решили, что компания может вернуться на российский рынок. Однако стало известно, что партнеры выкупают у шведского гиганта банк, который выдавал кредиты клиентами компании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.