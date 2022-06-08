IKEA продаст свой банковский бизнес в России

Шведская компания IKEA продаст часть бизнеса в России. Речь пока идет о банке, который занимался выдачей кредитов клиентам компании.

Только недавно мебельный гигант возобновил работу отдела, который занимается возвратом товара. Многие восприняли это как позитивный сигнал о скором возвращении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.