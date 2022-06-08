Zara и Massimo Dutti могут открыться в течение лета

Испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды магазинов одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, намерена в течение лета возобновить работу своих магазинов в России. Об этом сообщила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Точной даты пока нет. Магазины будут открываться постепенно. Часть точек могут заработать уже в этом месяце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.