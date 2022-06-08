Россияне потратили в онлайн-магазинах рекордную сумму

Полтора триллиона рублей потратили россияне на онлайн-покупки за 4 месяца. В Ассоциации интернет-торговли говорят, что объемы, как и суммы, рекордные.

О том, что такого есть на виртуальных полках, чего не найти на реальных, – в эфире телеканала Москва 24.