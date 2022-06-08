Рубль в начале валютных торгов на Мосбирже укрепился по отношению к доллару

8 июня стартовали валютные торги на Московской бирже. Рубль укрепляется к доллару и дешевеет по отношению к евро.

За единицу американской валюты дают 60 рублей 99 копеек. Евро стоит 65 рублей 25 копеек. Вскоре на московской торговой площадке можно будет покупать армянский драм, узбекский сум и эмиратский дирхам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.